VIOLA, Non solo Pedro: rilancio per Raphinha

Ulteriori aggiornamenti sul fronte calciomercato per la Fiorentina. Come riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, la società viola non punta dritto solo sull'attaccante del Fluminense Pedro, ma avrebbe alzato anche l'offerta per Raphinha dello Sporting Lisbona arrivando a 22 milioni. Tanto dipenderà dalla cessione di Bruno Fernandes da parte dei lusitani, ma i viola restano vigili anche su questo fronte.