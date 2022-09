VIOLA, Milenkovic torna ad allenarsi in gruppo

Ottima notizia per la Fiorentina in vista della partita di domenica con l'Atalanta. Come riporta la stessa società viola, nella seduta pomeridiana di oggi è tornato ad allenarsi Nikola Milenkovic, dopo lo stop subito nel match casalingo con la Juventus. Confermato quindi quanto riportato da FV. Adesso bisognerà capire se il serbo sarà già in grado di essere in campo per la partita di Bergamo.