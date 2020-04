VIOLA, 8 milioni agli agenti nel 2019: 5° in Serie A

Classico report annuale della FIGC su quelle che sono stati i compensi che i venti club di Serie A hanno garantito ai procuratori nel corso dell’anno solare 2019, ovvero per le finestre di mercato di gennaio 2019 e di giugno-agosto 2019. Al primo posto, per commissioni effettuate, c’è la Juventus con 44 milioni di euro, seguita al secondo e terzo posto di questa speciale classifica dall’Inter (31 milioni) e Roma (23 milioni). La Fiorentina, che nelle finestre di mercato dello scorso anno ha operato con due diversi direttori sportivi (a gennaio Corvino, in estate Pradè) ha garantito ai procuratori con cui ha fatto affari 8.610.00 euro e in virtù di questa cifra si posiziona al 5° posto in solitaria dopo le tre big già citate e il Milan (4° con 19 milioni spesi). Fanalino di coda il neo promosso Brescia con appena 500mila euro utilizzati per corrispettivi agli agenti. Ecco la tabella riassuntiva: