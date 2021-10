VIDEO, Italiano e gli ordini ai giocatori nella seduta

Seduta pomeridiana oggi per la Fiorentina che prepara la sfida di lunedì prossimo contro il Venezia. Come mostrano le immagini condivise sui social dalla stessa società viola, Vincenzo Italiano oggi si è prodigato a lungo in indicazioni per i presenti: dal cerchio ad inizio allenamento fino al torello, il tecnico viola non ha risparmiato i giocatori con le proprie indicazioni. Ecco un video: