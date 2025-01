VIDEO FV, Ultimatum Henrique, le uscite per fare cassa

© foto di pietro.lazzerini

Aumenta la concorrenza per Luiz Henrique, sul quale la Fiorentina non perde le speranze. Se Lione in Ligue1 e Crystal Palace e Nottingham Forest in Premier sono i club tra i quali Botafogo e giocatore dovevano scegliere, dal Brasile si parla di nuovi pretendenti come lo Zenit Pietroburgo e il Newcastle sempre in Premier. Il brasiliano preferirebbe però il calcio italiano e la Fiorentina si è data qualche altro giorno per capire se si può assottigliare il gap eonomico tra domanda ed offerta. L'alternativa ad Henrique resta Dennis Man mentre in difesa Pablo Marì è in stand by. La Fiorentina cerca di fare cassa invece con le uscite, Ikoné che torna d'attualità in Francia e Kayode che piace al Brentford. C'è poi Biraghi che interessa al Bologna e resta in ponte lo scambio Sanabria-Kouame.

