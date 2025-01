VIDEO FV, Richardson può partire. Empoli su Kouame

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Nuovo appuntamento con il punto di mercato "Chi si compra flash" con tutte le ultime sui movimenti della Fiorentina in entrata e in uscita. La Fiorentina ha alzato il pressing per Cher Ndour, centrocampista del Besiktas ma di proprietà del PSG. Può aprtire invece Richardson. Il centrocamoista vuole trovare più spazio e avrebbe chiesto ai viola una possibile soluzione. Il mediano marocchino non essendo un frutto del settore giovanile gigliato non può andare in prestito all'estero così come Ikonè. Per Kouame invece, dopo la possibilità non ancora tramontata di uno scambio con Sanabria del Torino, si è fatto avanti l'Empoli. Capitolo Kayode. Il terzino classe 2004 passerà al Brentford con la formula del prestito oneroso a 500mila Euro con diritto di riscatto fissato a 17 milioni.

Ufficiale invece il passaggio di Christensen in prestito secco alla Salernitana. I viola avrebbero chiesto ai campani il ritorno alla casa base di Amatucci ricevendo un no come risposta. Chiudiamo con Man. La Fiorentina non vorrebbe spendere più di 8-10 milioni mentre la richiesta del Parma è di 15 milioni. La sensazione è che i viola possano anche cercare un'altra soluzione. Di seguito il punto video: