VIDEO FV, Marcolin: "Gara con il Torino la ripartenza. Gud..."

Fonte: Lorenzo Maruccci

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

L'ex tecnico viola Dario Marcolin (era il secondo di Sinisa Mihajlovic nell'avventura a Firenze) è stato intercettato da Tuttomercatoweb a Pitti Uomo. Ecco le sue parole sulla crisi di risultati della Fiorentina: "La partita con il Torino può fare la differenza. Nell'arco della stagione questi momenti ci sono, sembra strano ma da quando c'è stato il caso di Bove la Fiorentina ha pagato dal punto di vista mentale e come equilibrio e la partita con il Torino può rappresentare una ripartenza. Non c'è da preoccuparsi, è che la Fiorentina ci ha abituato troppo bene in questo inizio e c'è troppa aspettativa ma se giochi su più fronti ad un certo punto paghi, come l'Atalanta"

Palladino deve cambiare? "Qualcosa ha già cambiato, ha fatto vedere la difesa a tre, forse servirebbe un centrocampo a tre ma lui vede gli allenamenti e saprà cosa fare. Con il Torino siccome è una ripartenza deve prepararla al meglio, ma come fa sempre daltronde"

Gudmundsson? "E' forte, deve ancora nascere nella Fiorentina. Ora va capito la posizione perché ogni ruolo era già coperto ma verrà fuori perché è fuori anche se paga il passaggio dal Genoa alla Fiorentina. Al Genoa infatti i campionati erano e sono normali, la Fiorentina punta in alto e le cose le devi far vedere in maniera immediata".

Guarda il video per l'intervista completa