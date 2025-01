VIDEO FV, Man obiettivo concreto. Occhio al futuro di Richardson

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'obiettivo numero uno della Fiorentina è Luiz Henrique ma la richiesta viola si scontra con le alte quotazioni che ne fa il Botafogo. In alternativa prende quota il nome di Dennis Man, obiettivo sempre più concreto se la questione Henrique non si sbloccasse entro qualche giorno. Da Parma si parla di un'offerta di 10 milioni circa in arrivo dalla Fiorentina. Intanto in uscita potrebbe esserci Amir Richardson, sul quale ci sono valutazioni in corso.

Questo il punto video del 'Chi si compra flash'