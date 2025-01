© foto di pietro.lazzerini

Le ultime sul mercato della Fiorentina. Il nome nuovo di giornata è Cher Ndour, al Besiktas, in prestito dal PSG. In mezzo al campo rimane vivo il nome di Cristante ma anche quello di Bondo del Monza. Per quanto riguarda l'esterno in pole c'è Dennis Man, dopo che lo Zenit ha ufficializzato Luiz Henrique.