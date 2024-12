VIDEO, Ferrari: "Bove? Previsti altri accertamenti, poi..."

FirenzeViola.it

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, presente oggi a Milano per l'assemblea di Lega in cui si eleggeranno i nuovi vertici, è stato intercettato dai microfoni di TuttoMercatoWeb. Queste le sue parole, sull'ottimo momento di forma della squadra e sullo stato di salute di Edoardo Bove: "Non sono sorpreso dal momento della squadra, ma sta andando bene e siamo contenti. Ora però abbiamo tutti cuore e pensiero ad Edoardo, il campionato viene dopo. Novità? Deve fare ancora accertamenti questa settimana, poi sapremo tutto meglio".