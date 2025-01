FirenzeViola Video, fase di stallo su Comuzzo al Napoli. E per Zaniolo manca l'ok del "Gala"

Nel consueto appuntamento con "Chi si compra flash", in onda su Radio Firenzeviola per tutte le ultime di calciomercato legate alla Fiorentina, si è parlato della trattativa col Napoli per Pietro Comuzzo che vive una fase di stallo. Attesa anche per il via libera dell'operazione Nicolò Zaniolo: manca solo il via libera del Galatasaray. Capitolo Nicolò Fagioli: lavori in corso per il centrocampista bianconero. Jonathan Ikone è un nuovo giocatore del Como mente Christian Kouame ha fatto le visite con l'Empoli. Infine intrecci di mercato col Verona: se partirà Comuzzo, si proverà il prestito di Nicolas Valentini a Verona col ritorno di Daniele Ghilardi a Firenze. Meno plausibile una strada che porti allo scambio tra Cristiano Biraghi e Davide Faraoni. Il difensore viola non sembra convintissimo.

Guarda il video per gli aggiornamenti: