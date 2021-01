VIDEO, Barone: "Kokorin? Non ancora chiuso"

Joe Barone, all'uscita dalla Lega, in direzione Bergamo non si sbilancia sul mercato e su Kokorin (che ancora deve fare le visite): "Stiamo lavorando, ancora non ci siamo, non abbiamo finalizzato niente. Prossimo colpo? Ogni giorno si valuta il mercato". Ecco il video realizzato da Tuttomercatoweb