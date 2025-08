Ioannidis, il presidente del Panathinaikos fissa il prezzo: "Non lo vendiamo per meno di 30 milioni"

vedi letture

“È vero, la Fiorentina ha mostrato un interesse per Fotis sin da giugno, ma non hanno soddisfatto le nostre richieste. Non vendiamo Ioannidis per meno di 30 milioni di euro”. Parole di Giannis Alafouzos, presidente del Panathinaikos. Il numero uno dei biancoverdi ha parlato a SpaceViola.com rivelando come la Fiorentina avrebbe bussato alla porta del Pana a giugno. C'è però un ostacolo non da poco, la richiesta del club greco. A meno di 30 milioni Foti Ioannidis, centravanti classe 2000, è incedibile.