VICE DODO, Scelta sarà low cost. Il punto su Fortini

© foto di Federico De Luca 2024

La Nazione è sicura: il vice Dodo la Fiorentina se lo farà in casa. Partito Kayode alla volta del Brentford insomma, la volontà del club gigliato non è quella di tornare sul mercato ma piuttosto quella di trovare tra le proprie fila chi possa essere il sostituto di Dodo quando il brasiliano avrà bisogno di riposare. Una scelta che - sottolinea il quotidiano - sembra ormai definitiva e condivisa con Raffaele Palladino anche perché i rinforzi saranno cercati altrove, in altri ruoli.

Al momento sembra escluso un affare come fu quello di Faraoni un anno fa: o si trova un elemento in rosa, oppure si fa rientrare Fortini dal prestito alla Juve Stabia. Il primo capitolo prevede l'adattamento di Moreno, già provato nell'allenamento a porte aperte nel ruolo di terzino destro, altrimenti c'è Parisi che l'anno scorso fu provato a destra da Italiano, per la verità con scarso successo. L'ultima strada porta come detto a Fortini, il classe 2006 protagonista in B con un grande futuro davanti: le parti stanno intanto valutando l'infortunio patito contro il Palermo nell'ultima partita disputata ma la Juve Stabia si è già mostrata collaborativa. La decisione finale spetterà alla Fiorentina e all'entourage del ragazzo.