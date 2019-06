VERETOUT, Nella notte rilancio Milan: la situazione

Su Jordan Veretout si è aperta una mini-bagarre, ormai è fatto noto. Roma e Milan sono le due squadre che cercano il centrocampista della Fiorentina più insistentemente e la Roma pareva in vantaggio ma, come scrive il sito alfredopedulla.com, nella notte ci sarebbe stato un rilancio dei rossoneri, che avrebbero pressoché pareggiato l'offerta di ingaggio al giocatore: ora siamo molto vicini ai 2,5 milioni a stagione. La Roma è ancora in vantaggio perché ha stabilito dei bonus in caso di raggiungimento della Champions, ma il Milan sembra dimostrare di non voler mollare il centrocampista francese. Il Napoli resta defilato.