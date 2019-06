VENUTI, Con l'addio al dg Corvino tornerà a Firenze

A meno di clamorose novità nei prossimi giorni uno dei protagonisti della storica promozione del Lecce in Serie A saluterà il club salentino il prossimo 30 giugno. Stando a quanto riportato da SoloLecce.it, Lorenzo Venuti è in procinto di tornare alla Fiorentina. Grazie all'ottimo rapporto con Corvino, sarebbe potuto rimanere al Via del Mare ancora un'altra stagione, ma con il dg viola in uscita con l'arrivo di Commisso tale ipotesi è prontamente tramontata.