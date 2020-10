VARRIALE A FV, Per me Iachini sta facendo bene

Ieri Enrico Varriale, vicedirettore di Rai Sport, ha commentato a FirenzeViola.it il rendimento alla Fiorentina di Beppe Iachini: "Per me è un buon tecnico e sta facendo bene se si considera il fatto che fino a pochissimi minuti dalla fine stava vincendo in casa dell'Inter. I viola sono in linea con quanto auspicato, ma è ovvio che sia sottoposto al giudizio dei risultati. Ha ricevuto da Commisso rassicurazioni nei fatti ed anche la prestazione non eccellente contro lo Spezia non lo ha posto in discussione".

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE