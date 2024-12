VALENTINI, La lettera di saluto al Boca e ai tifosi

FirenzeViola.it

Il mercato di gennaio viola sta per accogliere un nuovo volto che, però, i tifosi gigliati stavano già pregustando dall’estate. Sì, perché in attesa delle trattative che saranno al centro del prossimo mese nei taccuini della dirigenza viola, in riva all’Arno, sta per arrivare da svincolato Nicolas Valentini, che si libererà a zero dal suo club, il Boca Juniors.

In vista dell’imminente addio, il difensore centrale argentino, tramite il proprio profilo Instagram ufficiale, ha scritto una lettera d’addio al suo vecchio club dove si è tolto qualche sassolino dalla scarpa ma ha voluto anche ringraziare i tifosi. Queste le sue parole:

“Voglio congedarmi da tutti voi e ringraziarvi per l'affetto che mi avete dimostrato durante il tempo che ho trascorso nel club. La verità è che sono stati mesi molto difficili per me e non avrei mai voluto andarmene in questo modo, ma ci sono state decisioni e situazioni su cui non ho avuto alcuna influenza. Ho sempre voluto provare a trovare una soluzione per il club di cui sono e sarò sempre tifoso. Sono arrivato come un bambino e, durante questi 10 anni, con l'aiuto di chi fa parte di questo meraviglioso club, sono riuscito a crescere come giocatore e come persona. A loro va una menzione speciale. Per questo motivo, il Boca Juniors sarà sempre la mia seconda casa. Vi ringrazio ancora una volta e vi dico che non è un addio, ma un arrivederci”.

E questo il post: