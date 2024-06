V. ROQUE, Concorrenza del Napoli. Il Barça lo cede solo in prestito

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vitor Roque, giovane attaccante brasiliano, non ha soltanto la Fiorentina sulle tracce in Serie A: secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, anche il Napoli si è aggiunto alla lista dei club interessati. Il team di Antonio Conte, tuttavia, non è l'unico a fare la corte all'ex giocatore dell'Atletico Paranaense; su di lui ci sarebbero anche l'Atletico Madrid e il Porto. Il Barcellona, che ha investito pesantemente l'estate scorsa con una cifra vicina ai 40 milioni di euro e ha legato il giocatore fino al 2031, sembra disposto a cederlo soltanto con la formula del prestito, come riferito anche dal quotidiano Mundo Deportivo.