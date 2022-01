USCITE, In tre sono pronti a lasciare la Fiorentina

Tutto ruota intorno a Vlahovic, anche se difficilmente gli ultimi giorni del mercato potranno riservare sorprese. La Fiorentina si è cautelata con l’arrivo di Piatek, che non è considerato un «vice Dusan» ma un giocatore di grandissima affidabilità per integrare l’attacco. Certo non è prevista al momento una versione della Fiorentina senza Vlahovic, né un suo eventuale sostituto. Il Dg Barone ha ammesso in generale che il club resterà con gli occhi aperti per valutare eventuali occasioni. In uscita le operazioni in cantiere sono tre: Benassi (che piace all’Empoli), Kokorin (diretto in Russia) e Amrabat, che in Italia piace al Cagliari e al Torino. A riportarlo è La Nazione.