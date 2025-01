UFFICIALE, Monza-Fiore vietata ai residenti di Firenze e provincia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

E' ufficiale: i tifosi della Fiorentina residenti a Firenze e provincia non potranno acquistare in nessun settore biglietti per la sfida di lunedì prossimo all'U-Power Stadium tra Monza e la squadra viola, prevista per lunedì prossimo alle 20:45. A stabilirlo, secondo quanto riporta il sito ufficiale del club brianzolo, il Decreto Prefettizio n. 618 del 7/01/2025 che riguarda dunque solo i residenti del capoluogo toscano e relativa provincia e non i sostenitori della squadra di Palladino residenti in altre province della Toscana e d'Italia.