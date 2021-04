UFFICIALE, Demiral e Chiesa saltano Fiore-Juve

Federico Chiesa e Merih Demiral non ci saranno domani al Franchi per la partita tra Fiorentina e Juventus. La società bianconera ha infatti diramato la lista dei convocati per la trasferta di Firenze e come già anticipato da Pirlo in conferenza, dovrà fare a meno del grande ex della partita. Questo l'elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Felix Correia.