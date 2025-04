Tramvia a Bagno a Ripoli: martedì la posa della prima pietra al Viola Park

Sui lavori della linea per Bagno a Ripoli l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio ha dichiarato: “Nei giorni scorsi, come ogni settimana, sono stato con la Direzione lavori a fare un sopralluogo sui cantieri e a verificarne l’avanzamento. Martedì ci sarà la posa del primo binario vicino al Viola Park nel tratto adiacente al nuovo parcheggio scambiatore: una bellissima notizia che rende evidente il nostro impegno e quello delle ditte”. Tornando ai dati, se si confrontano i primi tre mesi del 2025 con lo stesso periodo del 2024, già caratterizzato da dati molto positivi, si nota che il numero dei passeggeri è sempre stato superiore in entrambe le linee.

Da evidenziare il balzo in avanti della T2 dopo l’entrata in servizio della Vacs tra Fortezza e San Marco: a gennaio i passeggeri sono stati 986.692 mentre a febbraio hanno superato quota 1,3 milioni attestandosi su 1.327.796. Lo riporta l'agenzia di stampa AdnKronos.