TORREIRA, Segnali di disgelo. La Fiorentina...

Con cinque giorni alla deadline per il riscatto di Lucas Torreira dall'Arsenal, la sensazione prevalente in città è ancora quella che le difficoltà regnino sovrane. Proprio stasera, però, arrivano dei segnali di disgelo, con la Fiorentina che nelle ultime ore avrebbe provato a riallacciare i rapporti con l'entourage del calciatore, nella figura del suo agente Bentancur. Basterà tutto questo per arrivare alla permanenza del centrocampista, la cui data di scadenza per il riscatto è fissata al 31 maggio?

Fiorentina, affare Torreira, piccoli segnali di disgelo — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) May 26, 2022