TORREIRA, Non è finita, c'è il ritorno ed è possibile

Lucas Torreira, centrocampista della Fiorentina, ha così scritto su Instagram a poche ore di distanza dalla sconfitta della Fiorentina contro la Juventus: "La rabbia è tanta. Abbiamo lottato molto duramente per tutta la partita, ma non abbiamo ottenuto il risultato. Però non è finito. Uniremo le forze, impareremo dai nostri errori e saremo pronti per il ritorno. Andiamo, è possibile!", le parole a commento del post.