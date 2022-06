TORREIRA, Dalla bio di IG sparisce nome dei viola

Servirà ancora un po' di pazienza prima di fare chiarezza sul futuro di Lucas Torreira. Il regista, formalmente ancora di proprietà dei viola per 28 giorni, sembra sempre più lontano dalla Fiorentina e un indizio è arrivato anche dai social, dove il calciatore ha aggiornato la sua "bio" del profilo Instagram, social dove l'uruguaiano è molto attivo. Accanto al suo nome, Torreira infatti ha cancellato la dicitura "giocatore della ACF Fiorentina" lasciando soltanto il riferimento alla Nazionale della Celeste. Un indizio che spiega qualcosa in più sul suo futuro? In attesa del summit dei prossimi giorni tra Italiano e la dirigenza (dove inevitabilmente si parlerà anche di Torreira) ecco la foto in questione...