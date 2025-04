FirenzeViola Top Fv, Kean "piglia tutto": è il migliore di Fiorentina-Celje per oltre la metà dei votanti! Secondo Mandragora

Idee chiare per i lettori di FirenzeViola per quanto riguarda la partita della Fiorentina con il Celje: il migliore è Moise Kean, votato dal 53,49 degli 873 partecipanti al nostro sondaggio "Top Fv". Il centravanti viola ha sbaragliato la concorrenza con 468 e ha fatto il pieno insieme all'altro marcatore della gara, Rolando Mandragora, secondo con il 24,28% pari a 214 voti. Sul podio ma molto distaccato anche De Gea con il 9.05% dei voti (79).

Buon quarto posto per Pongracic, apprezzato dal 7,67% (67). Dietro il quartetto, confortante quinto posto per Richardson entrato nel modo giusto nel finale. Scampoli di voti per tutti gli altri, con Folorunsho e Parisi in testa al gruppone, mentre è rimasto al palo in via del tutto eccezionale e per il poco minutaggio Gosens.