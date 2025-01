TMW, Quarta, tra Viola-River balla 1 mln: chiusura vicina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

È ormai in dirittura d'arrivo la chiusura dell'affare tra Fiorentina e River Plate per il ritorno di Lucas Martinez Quarta in Argentina. Il difensore oggi pomeriggio ha infatti salutato con affetto il pubblico del Franchi, accorso allo stadio per la seduta a porta aperte, e si accinge a tornare in patria proprio dove è cresciuto calcisticamente, all'ombra del Monumental.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, la distanza tra domanda dei viola e offerta dei Millionarios si è assottigliata ancora, tanto che la differenza al momento è di circa un milione di euro. Un gap ormai minimo per un'operazione che è in procinto di chiudersi, riportando a Buenos Aires il centrale classe '96.