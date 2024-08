TMW, La richiesta dell'Union e la distanza sulla formula

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sondaggio della Fiorentina per Robin Gosens. Secondo quanto riporta TMW, la trattativa è in piedi ma c'è distanza sulla formula, visto che l'Union Berlino chiede 8 milioni di euro, aprendo anche alla possibilità di prestito con obbligo di riscatto, ma la Fiorentina propone il diritto e in questo senso deve cambiare qualcosa per arrivare alla fumata bianca. Gosens oltre ad aver vestito la maglia dell'Atalanta ha giocato anche nell'Inter e nelle scorse settimane era stato il Torino a chiedere informazioni per provare a regalarlo a Paolo Vanoli e riportarlo in Serie A, ma alla fine non è stato trovato l'accordo.

Adesso ci pensa seriamente al Fiorentina a caccia di rinforzi in queste ultime ore di calciomercato, con Raffaele Palladino che si attende volti nuovi.