TMW, La Fiorentina pensa a Fortini per sostituire Kayode

Il futuro di Michael Kayode rimane incerto. Un suo addio in questa sessione di mercato è molto probabile. Ha forti interessamenti in Premier League (c'è il Brentford in vantaggio sul Brighton) ma ha attirato anche l'interesse dell'Ajax in Olanda, allenato dall'italianissimo (e toscano) Francesco Farioli.

Chi prenderà il posto di Kayode? Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, una delle possibilità che potrebbero prendere piede porta alla Juve Stabia e al giovanissimo laterale Niccolò Fortini (18 anni), mandato in prestito alla squadra di Serie B in estate proprio dai viola, che adesso valutano di richiamarlo.

In questa prima parte di stagione giocata con le Vespe di Castellammare di Stabia, il classe 2006 Fortini - dopo qualche iniziale panchina - ha giocato le ultime 15 partite di fila di Serie B, 13 delle quali da titolare. Palladino, peraltro, ha già avuto modo di conoscerlo durante il ritiro pre-stagionale, nel corso del quale Fortini si è allenato con la prima squadra.