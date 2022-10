TIFOSI, Circa 100 i viola in Lettonia contro il Riga

Arrivano novità in avvicinamento della prossima sfida europea della Fiorentina contro il Riga, decisiva per le sorti del primo posto del girone A di Conference League. Come raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, al momento, sono previsti circa un centinaio di tifosi viola al seguito della squadra in Lettonia. Una cifra, che potrebbe leggermente salire nelle prossime ore, di grande impatto. In una sfida che verrà giocata alle 16:30 di un giorno lavorativo, in un paese lontano più di 2000km da Firenze, il pubblico gigliato risponde, come sempre, presente.