TERRACCIANO, Partita insidiosa. Piatek-Ikoné ok

Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha parlato così a DAZN prima della sfida al Cagliari: "Sappiamo chi affrontiamo e le difficoltà di questa partita ma non dobbiamo snaturarci e continuare nella nostra crescita, dando continuità ai risultati dopo la nostra reazione. I nuovi innesti? Piatek e Ikoné sono subito entrati nel gruppo, si sono ambientati in fretta. Abbiamo assenze importanti ma chi andrà in campo non li farà rimpiangere".