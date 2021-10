TERRACCIANO, DV9 darà il 100%. Col Venezia...

Il portiere viola Pietro Terracciano ha parlato ai microfoni del Tgr Rai Toscana. Queste le sue parole sulla vicenda Vlahovic: "Sono cose che riguardano lui a livello personale. Noi sappiamo il ragazzo che è e quanto può dare a questa squadra. Lui darà sempre il 100% fino a quando sarà qui".

Sull'infortunio del compagno di reparto: "Dispiace per Drago, non è assolutamente bello quando un tuo compagno si fa male. Sto vivendo la settimana e i giorni di allenamento come sempre, essendo consapevole che nelle prossime gare toccherà a me. Sono tranquillo perché ho l'aiuto di tutta la squadra".

Sulla sfida col Venezia: "Sarà una sfida molto difficile, loro sono ben allenati. Non è mai una trasferta facile, dovremo adattarci ad un campo più stretto: sarà una battaglia"

Dove arriverà la Fiorentina: "Spero il più in alto possibile, abbiamo messo delle basi importanti. Non dobbiamo far altro che lavorare come stiamo facendo per regalare le soddisfazione che i nostri tifosi meritano".