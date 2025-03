FirenzeViola Tattoo, rigori parati e quella stima di Palladino: alla scoperta di Brando Dolfi, il futuro viola tra i pali

La sensazione è che la "generazione d'oro" dei portieri della Fiorentina sia destinata a proseguire. In attesa di vedere (finalmente) all'opera con continuità Tommaso Martinelli - orientato nella prossima stagione ad affrontare la prima vera avventura tra i professionisti da titolare - e alla luce della rinascita di Tommaso Vannucchi con la Primavera (lo scorso anno il 2007 aveva avuto più di qualche problema da un punto di vista tecnico mentre adesso con l'Under-20 è tornato ad alti livelli), a prendersi la scena del vivaio viola ci sta pensando nel frattempo un altro estremo difensore di talento: Brando Dolfi.

La vetrina del Viareggio

Fiorentino classe 2007, il portiere è stato fin qui uno dei protagonisti della Viola Under-18 che è approdata con relativa facilità ai quarti di finale del Viareggio: se la squadra di Capparella, in 360', ha subito appena un gol lo deve in parte al suo numero 1, in alcuni casi davvero insuperabile (ieri è stata prodigiosa una sua parata su Faye nella sfida contro l'Olympique Thiessois). Un'abilità, quella di essere decisivo tra i pali, messa in mostra già nelle scorse stagioni e in particolare nelle finali scudetto dell'ultima annata con l'Under-17, quando Dolfi riuscì ad esaltarsi nella semifinale poi persa contro l'Empoli con una serie di interventi di spessore.

L'arte di parare i rigori

Ma tra le doti che una settimana fa hanno spinto la Fiorentina a rinnovare al giovane Brando il contratto (il primo da professionista, al quale ha contribuito il team Raiola che lo assiste, in particolare l'ex giocatore e scout Desmond N'Ze), c'è anche la sua abilità nel parare i rigori - nella stagione 2022/23 ne ha parati ben tre su cinque - e nel saper impostare il gioco con i piedi. Dopo Vincenzo Italiano, se n'è accorto in estate anche Raffaele Palladino, che ha voluto il 2007 a sua disposizione sia in alcune sedute al Viola Park ma anche in un paio di amichevoli estive. Amante dei tattoo (grazie ai quali ha voluto rimarcare il suo legame con la famiglia) e dei vestiti alla moda, Dolfi adesso sogna in grande. Sperando di poter impreziosire la sua stagione con un trofeo - il Viareggio - che a Firenze manca da 33 anni.