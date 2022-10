STOVINI A RFV, Hearts ok per il morale. Ma a Lecce...

L'ex difensore del Lecce e tifoso viola Lorenzo Stovini ha parlato a Viola Amore Mio, in onda su Radio Firenzeviola: "La vittoria di ieri è importante soprattutto per il morale, poi va presa con le molle visto il valore degli Hearts che farebbero fatica a salvarsi in Serie C. La prestazione comunque è stata ottima, vedremo se continuerà anche lunedì. Bisogna tornare con i piedi per terra e rimettersi in carreggiata".

La difesa viola?

"La partita di ieri serve solo per il morale. Milenkovic è ancora da recuperare, Igor uguale: vedremo quando si ricomincerà se tutti avranno recuperato al meglio dal punto di vista fisico e mentale".

Nico Gonzalez?

"Può fare la differenza, è il giocatore più importante per la Fiorentina. Ha avuto anche lui problemi fisici, speriamo che si possa vedere il vero Nico che ti può far fare il salto".

Jovic?

"Ieri ha fatto il suo, quello che deve fare. Adesso vedremo se in altri campi, con altri avversari, si potrà sbloccare e fare ciò che Firenze si aspetta da lui. Quando un attaccante fa gol va sempre bene, è normale che si debba aspettare impegni più probanti".

Della situazione Cabral cosa ne pensa?

"Definitivamente bocciato non lo so, di sicuro davanti a lui c'è sia Jovic che Kouame. Ma avrà altre occasioni per far vedere il suo valore. Metterlo a 5 dalla fine non serve, anche se deve ascoltare l'allenatore e fare quello che gli dice. Le aspettative su di lui restano alte".

Lecce?

"Cinque anni lì in cui abbiamo lottato per la salvezza. Viene da un'ottima prestazione a Roma, senza rigore poteva anche portare via un punto. Darà sicuramente tutto per raggiungere l'obiettivo".

Come dovrà giocare la Fiorentina?

"Tatticamente deve fare la Fiorentina e giocare. Il tasso tecnico è differente, davanti però ci sarà una squadra affamata e bisogna stare attenti: non sarà una passeggiata. Ci vuole sempre equilibrio, sperando di andare avanti nel punteggio. Sennò la cosa potrebbe diventare pericolosa. La Fiorentina ha ancora troppi alti e bassi".

Dopo la sosta il primo bilancio?

"Intanto vediamo di arrivarci, poi eventualmente si valuteranno gli accorgimenti da fare. Attualmente bisogna pensare partita per partita, Lecce non penso possa essere una svolta perché ci sono ancora tante partite".

Conference obiettivo vero?

"Intanto passiamo il turno, ma l'obiettivo primario deve essere il campionato. La Fiorentina non può ragionare per esclusione, se la deve giocare sempre poi si vedrà. Bisogna vedere la Fiorentina dove sarà a gennaio ma non penso arriveranno chissà quali colpi. Non può arrivare certo il campionissimo, magari dei giocatori funzionali".