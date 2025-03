Spese per proprietari in Italia dal 2020 al 2024, Commisso 8°. Primi i Friedkin

In questo periodo di sosta per le Nazionali il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare, grazie ai dati forniti da Calcio e Finanza, la classifica dei proprietari che dal 2020 al 2024 hanno versato più soldi nei club italiani. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è ottavo in questa speciale graduatoria con 114,1 milioni di Euro spesi per la formazione gigliata. Primo posto per i Friedkin, famiglia proprietaria della Roma, che ha versato nel club giallorosso oltre 700 milioni. Seconda posizione per la Juventus considerando i 383,2 milioni di Euro versati dal gruppo Exor e ultimo gradino del podio per il proprietario del Parma Kyle Krause. L'imprenditore statunitense ha investito quasi 300 milioni nella società emiliana. Prima di Commisso ci sono anche il gruppo Red Bird, proprietario del Milan, (189,5 milioni), la famiglia Berlusconi (188,5 milioni nel Monza), la doppia proprietà del Genoa (777 Partners e Dan Șucu) con 187,6 milioni versati e il gruppo Oaktree, proprietario dell'Inter, con 175 milioni spesi. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: