SPALLETTI, Montella può solo far benissimo adesso

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha parlato dalla cena di beneficenza Neri Ferramosca, esprimendo anche una valutazione sul momento attuale della Fiorentina: "Torno sempre volentieri a casa, soprattutto per fare beneficenza che faccia soffrire meno qualche bambino. Al di là di quello che mi dicono le persone sento molte cose, emozioni molto belle. Montella? Non me lo aspettavo nel senso che per me ha fatto una scelta importante, la guardo dal punto di vista suo, difficile. Il fatto che si sia rimesso in discussione tornando alla Fiorentina è un segnale ben preciso, perché lui alla Fiorentina ci tiene e vuol far bene. Questo passo lo mette in condizione di non poter fare altro se non benissimo. Spero che i fiorentini gli diano una mano: oltre a conoscerlo come persona e calciatore, lo conosco molto bene come tecnico. Quando allenava il Milan ero lì, ci siamo trovati e l'ho guardato perché quando ci ho giocato contro ci ha creato problemi. Mi piaceva una cosa che faceva fare ai suoi... Lui è uno di quelli che sa come si fa, poi chiaro che vista la piega della situazione non è mai facile, però lui se si lasciano tranquilli di giocare, ha buoni calciatori e riuscirà poi a dargli il verso giusto".