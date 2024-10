SOTTIL, Soddisfatto della mia prova. Grande vittoria

FirenzeViola.it

© foto di MATTEO PAPINI

Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina, ai canali ufficiali del club viola parla così a seguito del successo in casa del San Gallo: "Grande reazione, quando vai sotto in questi campi in Europa non è mai facile ribaltarla. Oggi abbiamo fatto una grande partita tutti, anche chi è subentrato. Nel primo tempo siamo stati un po' meno cinici, nel secondo tempo abbiamo concretizzato".

Per lei un'altra gara piena di sgasate.

"Sono soddisfatto. Sto lavorando forte in allenamento e questi sono i tipi di prestazione che vorrei fare sempre".

Adesso testa alla Roma.

"Stasera ci rilassiamo e godiamo questa bella vittoria, fa sempre bene all'umore. Ma domani torniamo a Firenze e ci aspetta questa bella gara con la Roma, nella quale bisogna vincere".