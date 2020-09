SOTTIL, Mercoledì visite. Le cifre del trasferimento

Sta per arrivare l'annuncio definitivo: Riccardo Sottil sarà un nuovo giocatore del Cagliari. Un profilo voluto e richiesto a gran voce dall'allenatore Eusebio Di Francesco, che vede in lui un esterno adatto e plasmabile per renderlo protagonista sulla fascia offensiva nel suo 4-3-3. Come già sottolineato su queste pagine, la Fiorentina ha voluto però mantenere il controllo sul suo cartellino, tanto da non accettare la chiusura dell'affare senza l'inserimento di un contro-riscatto. Alla fine, un accordo è arrivato sulla base di un'offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 11 milioni, e successiva contro-opzione a favore viola per circa 13,5 milioni. Poco meno di 3 milioni, insomma, e la Fiorentina potrà riavere il classe '99 nella propria rosa. Mercoledì sera, intanto, Sottil è atteso in Sardegna per effettuare le visite mediche con quella che, almeno temporaneamente, diventerà la sua nuova squadra.