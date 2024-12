SOTTIL, Carota e bastone di Palladino per il possibile exploit

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

A caccia dell'exploit ormai da anni, in questa stagione Riccardo Sottil ha la possibilità di mettersi in mostra e la Fiorentina potrà misurare il reale valore dell'esterno negli anni precedenti bloccato da infortuni. Raffaele Palladino già in estate ha deciso di dargli grande fiducia considerandolo una sua "responsabilità". In questi primi mesi il salto di qualità non è ancora completo, ha collezionato un paio di assist ma mancano i suoi gol in serie A (ne ha fatti quattro nelle altre competizioni) dove però resterà un punto fermo anche dopo il mercato di gennaio.

è anzi stato diretto con lui ed ha raccontato pubblicamente di un chiarimento nel suo ufficio tanto che nella sfortunata gara di Coppa Italia lui fu uno dei protagonisti., come lo è stato almeno per un tempo con l'Udinese dove si è procurato il rigore. Con l'assenza di Edoardo Bove che poteva ricoprire il ruolo di esterno sinistro, il tecnico ha cercato di responsabilizzarlo ulteriormente ed ha indicato alla società (e in conferenza stampa) di non avere un giocatore che possa giocare proprio su quella fascia in alternativa al figlio d'arte come accadeva prima con il centrocampista giallorosso, bocciando di fatto . Il mercato insomma non riguarderà Sottil che anzi punterà al rinnovo (è in cadenza nel 2026) in maglia viola. L'importante è che faccia quello step che tutti i tifosi hanno aspettato con pazienza finora.