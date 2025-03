FirenzeViola Sondaggio Fv, Fagioli il primo da riscattare. Poi Gud e Gosens

vedi letture

Tra la sessione estiva e quella invernale di calciomercato la Fiorentina ha acquistato ben 9 calciatori in prestito con diritto, che in alcuni si può trasformare in obbligo, di riscatto. FirenzeViola.it ha chiesto ai suoi lettori quali sono i calciatori che vorrebbero vedere riscattati dal club gigliato a fine stagione. Dal sondaggio è emerso che Nicolò Fagioli è il giocatore che i tifosi vogliono maggiormente vedere in rosa anche nella prossima stagione. Con il 31,78% delle preferenze l'ex Juventus ha vinto il nostro sondaggio. Per riscattare il centrocampista classe 2001 il club di Commisso dovrà versare ai bianconeri 13,5 milioni più 3 di bonus condizionato alla qualificazione in Europa e il 10% sulla futura rivendita.

Secondo, ad un passo da Fagioli, Albert Gudmundsson. Il 26.98 % dei votanti ha infatti dato la sua preferenza all'islandese. Per lui i gigliati dovrebbero versare 17 milioni di euro, più eventuali 3,5 milioni sotto forma di bonus, nelle casse del Genoa. Terzo gradino del podio per Robin Gosens con il 23.72 % delle preferenze. Il suo riscatto però potrebbe presto diventare obbligo visto che l'esterno tedesco è vicino al numero di presenze valide per far scattare l'obbligo (anche senza comunque la Fiorentina sarebbe pronta a versare all'Union Berlino i 7,5 milioni di Euro necessari). Staccati gli altri visto che quarto è Adli con il 7.63 % dei voti totali. In fondo Nicolò Zaniolo (0,77%) e Andrea Colpani (0,34%).

Sondaggio FV, prestiti viola: chi riscattereste?

Nicolò Fagioli - 31.78 %

Albert Gudmundsson - 26.98 %

Robin Gosens - 23.72 %

Yacine Adli - 7.63 %

Michael Folorunsho - 3.84 %

Danilo Cataldi - 3.02 %

Edoardo Bove - 1.92 %

Nicolò Zaniolo - 0.77 %

Andrea Colpani - 0.34 %