SKY, Veretout-Roma: accordo trovato. I dettagli

Jordan Veretout-Roma, affare in dirittura d'arrivo. Emergono dettagli dopo l'incontro avvenuto nel pomeriggio tra l'agente del giocatore e i giallorossi: le parti avrebbero trovato un'intesa e già in serata potrebbe arrivare l'accordo con la Fiorentina. Come riporta Sky Sport, la telenovela sta per finire con il giocatore che prenderà 2.5 milioni per 5 anni e 17 milioni più 2 di bonus alla Fiorentina.

#Veretout alla @OfficialASRoma: accordo con giocatore raggiunto ora, in serata è già possibile la definizione dell’intesa con la @acffiorentina #calciomercato @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 16 luglio 2019