SKY, Pradè racconterà sua battaglia contro Covid-19

Come ha svelato l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio profilo Twitter, il ds viola della Fiorentina Daniele Pradè ha raccontato ai microfoni di Sky Sport la sua battaglia personale e familiare contro il Coronavirus. Di conseguenza è evidente come anche il direttore sportivo gigliato è stato contagiato e fosse uno dei tanti positivi trovata in casa Fiorentina.

Volevo ringraziare Daniele #Pradè, il ds della @acffiorentina: ha deciso di raccontare a me e @LucaMarchetti la sua battaglia personale e familiare contro il #Covid19. Un estratto alle 23 su @SkySport 24, poi domani alle 13.30 e 20.30 la lunga e toccante intervista — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 13, 2020