SKY, Pablo Marì più vicino ai viola senza contropartite

Secondo quanto riporta Sky Sport, Pablo Marì si avvicina di nuovo alla Fiorentina. Nella giornata di oggi ci sarebbero stati nuovi contatti tra le parti per un'operazione che potrebbe portare il difensore a Firenze senza ulteriori contropartite, dopo che nelle scorse settimane si era ventilata l'ipotesi che Moreno prima e Valentini poi potessero fare il percorso inverso.

Sempre come riporta l'emittente, sarebbe stato soprattutto il difensore classe 2001 ex Boca a non accettare la destinazione per restare alla Fiorentina e giocarsi le sue carte in questa seconda parte di stagione. Per quanto riguarda Pablo Marì invece, le parti si sono riavvicinate in vista di questa fine di sessione invernale di calciomercato.