SKY, Nome nuovo per l'esterno: c'è Raphinha

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina dopo aver incassato il no dell'Inter per Matteo Politano e non trovando l'apertura del Sassuolo per Domenico Berardi, i viola hanno deciso di provarci per l'esterno destro di piede sinistro di proprietà dello Sporting Lisbona Raphinha (classe '96). Il giocatore ha una valutazione alta ma Pradè e Barone stanno cercando la soluzione migliore per ottenere il via libera dal club portoghese.