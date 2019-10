SIMONTI, Io capitano della Viola? Un sogno. Lunedì...

Federico Simonti, difensore e capitano della Fiorentina Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla finale di Supercoppa in programma lunedì contro l'Atalanta e non solo: "Mi fa strano avere la fascia della Viola al braccio: andavo in curva da bambino e ora ho coronato un sogno. Gli ultimi risultati fanno dispiacere ma sappiamo anche che sono stati determinati dagli episodi. Trofeo? Sarebbe bello vincerne subito uno, anche se l'Atalanta è un avversario ostico. Sono nella Primavera per aiutare i miei compagni e mettermi in mostra, ho concordato questa scelta con la società. Idoli? Come difensori mi sono sempre piaciuti Marcelo e Maldini, io posso ancora migliorare nell'uno contro uno, mentre posso vantare una buona struttura fisica. Dalle Mura? Mi auguro che la sua assenza pesi poco lunedì. Rasmussen, Pedro e Vlahovic? Non hanno mai avuto atteggiamenti menefreghisti, per noi sono stati motivo di sicurezza. Spero che Vlahovic venga convocato per la finale, sarebbe importante. Duncan? E' un ragazzo socievole".