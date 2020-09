SERIE A 20/21, Fiorentina: tutte le date delle partite

Abbiamo già pubblicato l'ordine delle giornate del calendario di Serie A per la stagione sportiva 2020/2021, ed ecco anche le date delle singole giornate, segnate qua sotto tra parentesi, di ogni singola partita. Il torneo inizierà in data 20 settembre 2020 e si concluderà invece il 23 maggio 2021. Di seguito il calendario in ordine, con date relative sia agli incontri inseriti nel girone d'andata, che quelli valevoli invece per il ritorno.

1^ giornata: Fiorentina-Torino (andata 20/9/2020; ritorno 31/1)

2^ giornata: Inter-Fiorentina (and. 27/9; rit. 7/2)

3^ giornata: Fiorentina-Sampdoria (and. 4/10; rit. 14/2)

4^ giornata: Spezia-Fiorentina (and. 18/10; rit. 21/2)

5^ giornata: Fiorentina-Udinese (and. 25/10; rit. 28/2)

6^ giornata: Roma-Fiorentina (and. 1/11; rit. 3/3)

7^ giornata: Parma-Fiorentina (and. 8/11; rit. 7/3)

8^ giornata: Fiorentina-Benevento (and. 22/11; rit. 14/3)

9^ giornata: Milan-Fiorentina (and. 29/11; rit. 21/3)

10^ giornata: Fiorentina-Genoa (and. 6/12; rit. 3/4)

11^ giornata: Atalanta-Fiorentina (and. 13/12; rit. 11/4)

12^ giornata: Fiorentina-Sassuolo (and. 16/12; rit. 18/4)

13^ giornata: Fiorentina-Hellas Verona (and. 20/12; rit. 21/4)

14^ giornata: Juventus-Fiorentina (and. 23/12; rit. 25/4)

15^ giornata: Fiorentina-Bologna (and. 3/1/2021; rit. 2/5)

16^ giornata: Lazio-Fiorentina (and. 6/1; rit. 9/5)

17^ giornata: Fiorentina-Cagliari (and. 10/1; rit. 12/5)

18^ giornata: Napoli-Fiorentina (and. 17/1; rit. 16/5)

19^ giornata: Fiorentina-Crotone (and. 24/1; rit. 23/5)