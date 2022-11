SERBIA, Jovic a segno nel 5-1 al Bahrein

Luka Jovic torna al gol in nazionale. Nell'amichevole fra Bahrein e Serbia, l'attaccante della Fiorentina ha infatti trovato la via del gol all'89' su assist di Dusan Vlahovic. Nell'amichevole finita 1-5 per la squadra di Stojkovic, sono andati a segno anche Tadic, con una doppietta, Vlahovic e il centrocampista della Sampdoria Djuricic. Per Jovic, quindi, buon avvicinamento al prossimo Mondiale.