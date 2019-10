SCONCERTI, Non capisco il razzismo verso Campi

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha commentato l'ipotesi che lo stadio della Fiorentina si faccia a Campi Bisenzio: "Il razzismo nei confronti di Campo non lo capisco. È come se si parlasse di Fiesole o Bagno a Ripoli. In un momento in cui tutto è globale avere la puzza sotto al naso è una cosa fuori dal mondo. La città di Firenze è sempre stata di mentalità aperta, non possiamo rinnegare la nostra storia. Detto questo non possiamo aspettare altri dieci anni, un nuovo stadio vuol dire fatturato. E affidarsi ad un privato rispetto al pubblico ti aiuta: a Firenze c’è troppa gente da accontentare”".