Rossi sugli anni a Firenze: "Una partita da rigiocare? La finale col Napoli. Ci penso ancora"

Giuseppe Rossi si racconta. A poco più di un mese dalla sua partita d'addio, in programma allo stadio Franchi di Firenze il prossimo 22 marzo (qui i dettagli), Pepito parla a cuore aperto di vent'anni di carriera, tra exploit fragorosi e drammatiche cadute legate agli infortuni. Lo fa al Corriere dello Sport, in un'intervista uscita sull'edizione odierna. Ecco alcuni passaggi:

Una parola per descrivere la sua carriera?

"Guerriero. Mi piace molto. Non so quanti avrebbero avuto la forza di ripartire da capo ogni volta, per quante volte son caduto io"

Un viaggio lungo vent'anni. Tra Stati Uniti, Inghilterra, Italia e Spagna. Qual è il miglior Rossi della carriera?

"Direi quello a metà dell'esperienza al Villarreal, 2011/12. E poi certo, i sei mesi alla Fiorentina, annata 2013/14. Lì ero a un altro livello rispetto agli altri- Mi sentivo imprendibile. Ero forte e in più sapevo di esserlo. Potevo cambiare le partite in un attimo. Sono cose che un calciatore prova solo in determinati momenti, poi alcuni riescono anche a mantenere quello stato di grazia per sempre, ma si parla di Messi e Ronaldo".

Il grosso rimpianto è quello?

"Rimpianto direi di no, è andata così. La storia è quella e comunque ho vissuto dei momenti incredibili al Villarreal: in certi periodi mi riusciva tutto. I compagni venivano da me e mi dicevano "Dai, vincila per noi". Questa è la sensazione più bella che ho provato nel mondo del calcio".

Come si fa a ricominciare da capo dopo aver provato quelle sensazioni?

"Accettando che ci sono cose che non puoi controllare. Questo concetto mi ha aiutato negli ultimi anni di carriera, anche se alcune domande, anche pericolose, te le fai. Pensi sempre che sia tutto finito, di non poter tornare a certi livelli, che il calcio è andato per te. Il problema non è mai stato il dolore in sé ma il dover convivere con la mentalità e la passione che avevo, che mi spingevano a riprovarci sempre. Questa è stata anche la mia fortuna. Dipende tutto dalla tua reazione, quello lo puoi controllare. Io ho voluto sempre reagire, non mi piace fare la vittima".

Dopo due lesioni al crociato col Villarreal è però tornato alla grande con la Fiorentina.

"Sì. A Firenze ho trovato una seconda casa, anche a livello letterale visto che ci ho preso una casa".

A Firenze si ricordano di te anche per una data e una partita speciale. 20 ottobre 2013, Fiorentina-Juventus 4-2, Giuseppe Rossi per tre.

"Lo so bene, ogni 20 ottobre ricevo migliaia di messaggi di persone che mi ringraziano".

Se chiude gli occhi e ripensa a quel pomeriggio, che sensazioni ha?

"La sensazione di essere dentro a una pagina di storia. Mi ricordo bene tutto, soprattutto le facce dei tifosi, piangevano tutti. Sono tornato in campo dopo due ore di festeggiamenti e lo stadio era ancora pieno. Poi da quel giorno ho mangiato gratis per due-tre settimane".

Guardando a ritroso tutto quanto, c'è una partita che vorrebbe rigiocare?

"Sì, la finale di Coppa Italia del 2014. Fiorentina-Napoli, abbiamo perso 3-1, io avevo appena recuperato e non ero al 100%. Mi ricordo poi l'occasione di Ilicic nel finale... non mi ci far ripensare (smorfia di sofferenza, ndc)".

Quella Fiorentina meritava di più?

"Non so, so solo che eravamo una squadra fortissima. E che giocava benissimo, ci trovavamo tutti a memoria, eravamo molto tecnici, uno spettacolo da vedere. Ed era proprio bello giocarci insieme. Di sicuro eravamo da Champions. Poi erano anni complicati, in cui la quarta non andava in Champions. Noi siamo arrivati per tre volte quarti...".